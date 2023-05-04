Политолог допустил прекращение реализации зерновой сделки

Реализация зерновой сделки может быть прекращена из-за ее неисполнения. Об этом 4 мая «Известиям» заявил руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что новый раунд консультаций между Россией и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пройдет в Москве 5 мая.

«Пока из того, что мы слышим и читаем в информационном поле, возникает много вопросов. У меня вообще ощущение, что сделка может сорваться, может не быть продолжена. Пока ни по одному из элементов второго пакета, связанного с отгрузкой в портах, с подключением Россельхозбанка к SWIFT и так далее никаких подвижек нет. Строго говоря, сделка не исполняется в том объеме, в котором она была изначально согласована», — сказал эксперт.

Масленников предположил, что 5 мая будет некая промежуточная встреча, «сверка часов». Скорее всего, потребуются дополнительные контакты, считает он.

«Практика показала, что у ООН нет рычагов [давления на западные страны для продвижения реализации зерновой сделки]. Есть желание, есть инициирование. Естественно, инициативы ООН не могут не откликнуться какими-то дипломатическими контактами и переговорными площадками. Это единственное, что, по сути, может сделать ООН», — заключил политолог.

2 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что условия России по зерновой сделке не выполнены, диалог будет продолжаться.

24 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке передал письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки. Вместе с тем он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

Российская сторона 14 марта приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.