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В МЧС предупредили о пепловых выбросах на вулкане Шивелуч высотой 15 тыс. м

МЧС: высота пепловых выбросов на вулкане Шивелуч может достигнуть 15 тыс. м
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Фото: ТАСС/Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН
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Пепловые выбросы на камчатском вулкане Шивелуч могут достигать 15 тыс. м над уровнем моря с образованием пирокластических потоков протяженностью 10–15 км. Об этом 30 апреля сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что если пирокластические потоки пройдут расстояние около 15 км, то достигнут автотрассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. При этом не исключается выпадение пепла в поселках Усть-Камчатск, Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района.

В ведомстве рекомендовали экипажам воздушных судов учитывать потенциальную опасность от пепловых выбросов при совершении внутренних и международных рейсов. Спасатели также призвали жителей и гостей Камчатки не посещать окрестности вулкана в радиусе минимум 25 км.

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Ранее в этот день вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м. При этом в населенных пунктах пепел пока не выпадал.

Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

ГУ МЧС по Камчатскому краю 13 апреля сообщило, что после извержения вулкана из поселка Ключи было вывезено около 960 кубометров пепла.

15 апреля в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что взрыв, произошедший во время извержения Шивелуча, разрушил значительную часть его купола и образовал новый кратер крупных размеров. Ученые зафиксировали в нем интенсивную дегазацию.

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