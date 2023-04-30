Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тыс. м

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м. Об этом 30 апреля сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 30 апреля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3,5 тыс. м при высоте самого исполина — 3283 м», — говорится в сообщении.

В населенных пунктах пепел не выпадал, уточнили в МЧС.

«Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива», — подчеркнули в ведомстве.

При изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского района.

Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

ГУ МЧС по Камчатскому краю 13 апреля сообщило, что после извержения вулкана из поселка Ключи было вывезено около 960 кубометров пепла.

Эколог Юрий Шевчук 14 апреля рассказал «Известиям», что из-за извержения на Камчатке могут пройти кислые дожди. Как рассказали ученые, взрыв, произошедший во время извержения, разрушил значительную часть купола Шивелуча и образовал новый кратер крупных размеров.