Ученые заявили о разрушении купола Шивелуча из-за взрывного извержения

Взрыв, произошедший во время извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, разрушил значительную часть его купола и образовал новый кратер крупных размеров. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Произошел направленный взрыв на юго-восток. Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра», — заявил вулканолог института Юрий Демянчук.

Ученые зафиксировали в кратере интенсивную дегазацию.

Ранее, в ночь на 11 апреля, на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

Главный специалист Всероссийского института минерального сырья, ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН Иван Махоткин предупредил, что извержение вулкана Шивелуч может отразиться на окружающей среде и вызвать похолодание.

12 апреля директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предположил, что активная фаза извержения Шивелуча закончилась, далее оно продолжится в меньших масштабах. По словам ученого, пепел будет находиться в атмосфере продолжительное время и постепенно оседать. Озеров также отметил, что извержение вулкана идет по хорошему сценарию.

ГУ МЧС по Камчатскому краю 13 апреля сообщило, что после извержения вулкана Шивелуч из поселка Ключи было вывезено около 960 кубометров пепла.

Эколог Юрий Шевчук 14 апреля рассказал «Известиям», что из-за извержения вулкана Шивелуч на Камчатке могут пройти кислые дожди.