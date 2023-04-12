Ученый сделал прогноз о дальнейшем извержении вулкана Шивелуч

Активная фаза извержения вулкана Шивелуч на Камчатке закончилась. Оно продолжится, но в меньших масштабах, заявил в среду, 12 апреля, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

По словам ученого, пепел будет находиться в атмосфере продолжительное время и оседать на деревьях, кустах и земле. Озеров также отметил, что извержение вулкана идет по хорошему сценарию.

«Первый ветер, который был, утащил пепловую колонну. Пепел был унесен на северо-запад, то есть основная часть ушла туда. Это очень хорошо. Те потоки, которые сошли вниз, не дошли до дороги на Усть-Камчатск, то есть в целом дороги, мосты не уничтожены», — уточнил специалист.

Кроме того, Озеров сказал, что холодный период года также повлиял на благоприятное развитие извержения Шивелуча.

Также 12 апреля в Сети появилось новое видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. На кадрах показан ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 50 км от Шивелуча.

Ранее в этот день извержение вулкана продолжилось. Высота очередного пеплового выброса достигла 8 тыс. м.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. Угрозу представляют, в частности, высокое содержание пепла в воздухе, а также сход грязи и вулканических пород.

В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что в результате поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.