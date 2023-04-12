Появились новые кадры последствий извержения Шивелуча на Камчатке

В Сети опубликованы новые кадры последствий мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Ролик появился в среду, 12 апреля.

На видео показан ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 50 км от Шивелуча.

Поселок засыпан вулканическим пеплом, его слой составляет несколько сантиметров. Пепел находится на крышах домов, снежных сугробах, дорогах и ветках деревьев.

Небо над населенным пунктом всё еще затянуто серыми облаками вулканической пыли.

По словам местной жительницы, на дорогах образовалась липкая, тяжелая грязь.

Ранее в этот день извержение вулкана продолжилось. Высота очередного пеплового выброса достигла 8 тыс. м.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности.

Угрозу представляют, в частности, высокое содержание пепла в воздухе, а также сход грязи и вулканических пород. В ближайших населенных пунктах отменили занятия в школах и детсадах, перекрыли дороги местного значения.

В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что в результате поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

Накануне доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что жителям населенных пунктов, где произошел пеплопад, следует помнить, что при вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции.