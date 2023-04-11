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«Красный» код авиаопасности объявлен после извержения вулкана на Камчатке

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Фото: ТАСС/Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН
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После извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, произошедшего в ночь на 11 апреля, объявлен наивысший «красный» код авиаопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

«Вулкану присвоен наивысший «красный» код авиационной опасности», — говорится в сообщении.

Директор института Алексей Озеров пояснил, что видеонаблюдение за вулканом затруднено из-за непогоды. Расчетная высота пеплового облака составила 15–20 км. В институте добавили, что после извержения в ближайших населенных пунктах начались пеплопады.

В 47 км юго-западнее вулкана Шивелуч располагается поселок Ключи Усть-Камчатского района.

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Ранее, 9 апреля, сообщалось об извержении вулкана Безымянный на Камчатке, после которого прошел мощный пеплопад. Ученые, обследовавшие место, сообщили, что на расстоянии 20 км отчетливо был слышен звук взрывов в кратере. Кроме того, по их словам, за 20 минут с момента выброса пепловая колонна поднялась на высоту около 10 км, и ее сносило на северо-восток.

До этого, 5 марта, пепловый выброс высотой 5,5 км был зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке. Пепловый шлейф от вулкана распространился на расстояние до 5 км.

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