При извержении Безымянного на Камчатке прошел мощный пеплопад

При недавнем извержении вулкана Безымянный на Камчатке прошел мощный пеплопад, рассказали в воскресенье, 9 апреля, на сайте Камчатской вулканологической станции ученые, которые обследовали место.

«На вулкане происходили частые обвалы с кромки кратера. Пепловые облака несло на северо-восток в сторону Апахончича. Видимость на вулкане была нулевая», — говорится в материале.

Группа ученых оказалась практически в эпицентре параксизмального извержения вулкана, попав под пеплопад и камнепад.

«На расстоянии 20 км отчетливо был слышен звук взрывов в кратере, который продолжался полтора часа. За 20 минут с момента выброса пепловая колонна поднялась на высоту около 10 км и ее сносило на северо-восток. На станции Апахончич начался мощный пеплопад. Снег мгновенно окрасился в серый цвет», — описывает детали увиденного Демянчук.

Ранее, 7 апреля, Безымянному присвоили высший уровень авиационный опасности. Он четыре раза за день выбросил столб пепла. Его активность начала расти еще в конце марта.

Безымянный является одним из самых активных вулканов мира. Он находится вблизи Ключевского вулкана на Камчатке примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района.