Эколог предупредил об опасности вдыхания пепла от извержения вулкана

Жителям населенных пунктов, где произошел пеплопад от извержения вулкана, следует помнить, что при вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции, рассказал «Известиям» 11 апреля доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Ранее в этот день на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч, после чего в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Пепел обрушился на несколько поселков Усть-Камчатского муниципального района. Выпадение пепла зафиксировали в селе Майское, поселках Ключи и Козыревск. В последних двух отменили занятия в школах и детсадах. МЧС рекомендует жителям не посещать вулканы Шивелуч и Безымянный в связи с активностью исполинов, сопровождающейся пепловыми выбросами.

«Жителям населенных пунктов, где произошел пеплопад, следует помнить, что при вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции, поэтому при пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу», — предупредил Пинаев.

При этом он отметил, что выбросы пепла и тепла с большой долей вероятности продолжатся. Шлейф пепла распространяется в направлении запад-юго-запад на расстояние нескольких сотен километров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — расположен на расстоянии 50 км.

Кроме того, эколог обратил внимание, что выброс тепла и пепла вносит вклад в процесс глобального потепления. Также данная ситуация опасна для авиации.

Как сообщалось ранее в этот день, в поселке Ключи Усть-Камчатского района начались работы по ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч. По данным сейсмологов, пеплопад в этом поселке оказался самым масштабным за последние 60 лет.

В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что в результате поселок Ключи района накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук заверил, что основная фаза извержения Шивелуча подошла к концу, и специалисты не ожидают выбросов такого масштаба в ближайшие десятилетия. По данным сейсмологов, пеплопад оказался самым масштабным за последние 60 лет. Кроме того, пепловое облако, образовавшееся в результате вулканической активности, распространилось на 500 км на северо-запад.