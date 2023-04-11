Пепел от извержения Шивелуча на Камчатке распространился на 500 км

Пепловое облако, образовавшееся в результате извержения вулкана Шивелуч, распространилось на 500 км на северо-запад. Об этом 11 апреля сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Пепловое облако простирается на 500 км к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады в настоящее время усиливаются в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района», — заявил директор института Алексей Озеров.

Отмечается, что раскаленный пирокластический поток не дошел несколько сотен метров до дороги Ключи – Усть-Камчатск, которая соединяет поселки Усть-Камчатского района с Петропавловском-Камчатским.

В настоящий момент сохраняется опасность схода грязевых потоков. При благоприятных условиях вулканологи попытаются провести исследование купола Шивелуча, чтобы оценить возможность повторного извержения.

«Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Высота пеплового облака составила 15–20 км. Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана заволокло черной тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке. На месте работает группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В их задачу входит уточнение параметров извержения и обеспечение безопасности населения Усть-Камчатского района», — говорится в Telegram-канале института.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности.

Несмотря на то что специалисты ожидали извержения и на протяжении года вели активную подготовку, данное событие сопряжено с большим риском.

Камчатский филиал федерального исследовательского центра «Геофизическая служба РАН» показал последствия извержения вулкана Шивелуч. На представленных кадрах видно, что дороги, здания и машины покрыл толстый слой пепла. Кроме того, несмотря на раннее время, на улице темно из-за плотных черных туч.

Директор регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров призвал в ближайшие сутки воздержаться от поездок по трассе Ключи – Усть-Камчатск из-за большого количества пепла в воздухе, а также предупредил о риске перемывания трассы селевым потоком.