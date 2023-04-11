Появились кадры последствий извержения вулкана Шивелуч

Камчатский филиал федерального исследовательского центра «Геофизическая служба РАН» во вторник, 11 апреля, показал последствия извержения вулкана Шивелуч.

Запись была сделана около 9 утра в поселке Ключи Усть-Камчатского района. На представленных кадрах видно, что дороги, здания и машины покрыл толстый слой пепла. Кроме того, несмотря на раннее время, на улице темно из-за плотных черных туч.

Отмечается, что через некоторое время после извержения в поселке выпал снег.

Директор регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров призвал в ближайшие сутки воздержаться от поездок по трассе Ключи-Усть-Камчатск из-за большого количества пепла в воздухе, а также предупредил о риске перемывания трассы селевым потоком.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на вторник, после этого в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности.

Высота выброса, по сейсмическим данным, составила 20 км. Несмотря на то что специалисты ожидали извержения и на протяжении года вели активную подготовку, данное событие сопряжено с большим риском.