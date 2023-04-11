В Ключах стартовали работы по уборке пепла после извержения вулкана Шивелуч

В поселке Ключи Усть-Камчатского района стартовали работы по ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч.

Извержение уже прекратилось, однако улицы населенного пункта по-прежнему покрыты толстым слоем осадков. Для расчистки пепла используется специализированная техника. Судя по кадрам с места событий, объем работ предстоит внушительный, однако закончить уборку необходимо в кратчайшие сроки. Горы пепла не только мешают нормально передвигаться, но и могут представлять угрозу здоровью людей.

Также стало известно, что в поселках Козыревск и Майское, пострадавших от пеплопада, было полностью восстановлено энергоснабжение. Несмотря на то что доступ к изоляторам поселковых линий электропередачи оказался затруднен из-за непогоды, энергетики смогли оперативно устранить все неполадки.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. Несмотря на то что сейсмологи ожидали извержения и на протяжении года вели активную подготовку, данное событие сопряжено с большим риском.

В распоряжении «Известий» оказались кадры момента извержения вулкана, которое сопровождается грохотом. На видео, снятом в одном из населенных пунктов края, слышны сильные раскаты.

Для оказания помощи населению в Усть-Камчатский район отправились представители экстренных служб. Они доставили 7 тыс. одноразовых масок для защиты органов дыхания и оказали помощь тем, кого пеплопад застал в пути. Для местных жителей организованы горячие линии, по которым можно получить необходимую информацию.

Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук заверил, что основная фаза извержения Шивелуча подошла к концу, и специалисты не ожидают выбросов такого масштаба в ближайшие десятилетия. По данным сейсмологов, пеплопад в Ключах оказался самым масштабным за последние 60 лет. Кроме того, пепловое облако, образовавшееся в результате вулканической активности, распространилось на 500 км на северо-запад.