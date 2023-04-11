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Электроснабжение в двух поселках Камчатки нарушено из-за пеплопада

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Фото: Соцсети
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Пеплопад после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке привел к отключению электроснабжения в селе Майском и нарушению — в поселке Козыревск. Об этом 11 апреля сообщили журналистам в пресс-службе территориального управления МЧС.

«В поселке Козыревске и селе Майском сильный пеплопад и мокрый снег стали причиной ограничения подачи электроэнергии. В 08:25 (23:25 мск) из-за пеплопада от вулкана Шивелуч было отключено энергоснабжение села Майское. В 9:50 (00:50 мск) ограничено энергоснабжение поселке Козыревск», — говорится в сообщении.

Как рассказал один из местных жителей, в результате пеплопада вышла из строя электростанция.

«9:50 — полная темень, ничего не видно, дороги нет, пепла уже сантиметров пять», — уточнил он.

Отмечается, что энергетики приступят к расчистке изоляторов поселковых линий электропередачи и трансформаторных подстанций по окончании пеплопада. В настоящее время социальные объекты подключены к резервным источникам питания.

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В Усть-Камчатский район выдвинулись спасатели. Они доставят одноразовые маски, а также будут оказывать помощь тем, кто оказался в пути на момент начала выброса пепла из вулкана. В правительстве региона приняли решение закрыть дорогу от поворота на село Эссо в сторону Ключей и Усть-Камчатска.

Выброс пепла из вулкана Шивелуч на Камчатке начался в ночь на 11 апреля. Вулкану присвоили наивысший «красный» код авиационной опасности. Расчетная высота пеплового облака составляла 15–20 км. Отмечалось, что в 47 км юго-западнее вулкана Шивелуч располагается поселок Ключи Усть-Камчатского района.

По последним данным, пепловое облако, образовавшееся в результате извержения вулкана, распространилось на 500 км на северо-запад.

Директор регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров призвал в ближайшие сутки воздержаться от поездок по трассе Ключи – Усть-Камчатск из-за большого количества пепла в воздухе, а также предупредил о риске перемывания трассы селевым потоком.

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