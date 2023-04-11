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Спасатели выдвинулись в присыпанный пеплом Усть-Камчатский район

Спасатели выдвинулись в присыпанный вулканическим пеплом Усть-Камчатский район
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Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
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Спасатели отправились в Усть-Камчатский район для оказания помощи населению в условиях извержения вулкана Шивелуч, 11 апреля сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Отмечается, что в район доставят 7 тыс. одноразовых масок. Кроме того, спасатели будут помогать тем, кто оказался в пути в момент начала пеплопада.

«Также мы сегодня приняли решение закрыть дорогу от поворота на село Эссо в сторону Ключей и Усть-Камчатска. Мы понимаем, что сегодня кто-то мог остаться на дороге, на повороте. Для того, чтобы эту ситуацию решить, группировка спасателей поможет людям, будут разворачивать автомобили, либо в сторону Эссо, либо в сторону Мильково», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

В Ключи выдвинулись сотрудники МЧС, специалисты краевого спасательного ведомства и регионального поисково-спасательного отряда. В настоящее время для местных жителей работают горячие линии, по которым они могут получить необходимую информацию.

Василевский добавил, что в районе на данный момент достаточно продуктов питания, товаров первой необходимости и масок для защиты органов дыхания.

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Выброс пепла из вулкана Шивелуч на Камчатке начался в ночь на 11 апреля. Вулкану присвоили наивысший «красный» код авиационной опасности. Расчетная высота пеплового облака составляла 15–20 км. Отмечалось, что в 47 км юго-западнее вулкана Шивелуч располагается поселок Ключи Усть-Камчатского района.

В пресс-службе территориального управления МЧС отметили, что пеплопад после извержения привел к отключению электроснабжения в селе Майское и нарушению энергоподачи в поселке Козыревск.

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что пепловое облако, образовавшееся в результате извержения вулкана Шивелуч, распространилось на 500 км на северо-запад.

На представленных камчатским филиалом федерального исследовательского центра «Геофизическая служба РАН» кадрах видно, что дороги, здания и машины в районе извержения покрыл толстый слой пепла. Директор регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров призвал в ближайшие сутки воздержаться от поездок по трассе Ключи – Усть-Камчатск из-за большого количества пепла в воздухе, а также предупредил о риске перемывания трассы селевым потоком.

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