На Камчатке слышны раскаты от извержения вулкана Шивелуч

На Камчатке 11 апреля слышны раскаты от извержения вулкана Шивелуч.

В распоряжении «Известий» оказались кадры момента извержения вулкана, которое сопровождается грохотом. На видео, снятом в одном из населенных пунктов края, слышны сильные раскаты.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. Несмотря на то что сейсмологи ожидали извержения и на протяжении года вели активную подготовку, данное событие сопряжено с большим риском. Угрозу представляют, в частности, высокое содержание пепла в воздухе, а также сход грязи и вулканических пород.

В этот же день камчатский филиал федерального исследовательского центра «Геофизическая служба РАН» показал последствия извержения вулкана Шивелуч. На представленных кадрах видно, что дороги, здания и машины покрыл толстый слой пепла. Кроме того, несмотря на раннее время, на улице темно из-за плотных черных туч.

Для оказания помощи населению в Усть-Камчатский район отправились представители экстренных служб. Они доставят 7 тыс. одноразовых масок для защиты органов дыхания и будут помогать тем, кто оказался в пути в момент начала пеплопада. В настоящее время для местных жителей работают горячие линии, по которым можно получить необходимую информацию.

В результате извержения вулкана поселок Ключи Усть-Камчатского района накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад. Слой пепла составляет около 8,5 см, при этом вулканическая активность продолжается.

Отмечается, что есть вероятность пеплопада в Мильковском, Тигильском, Елизовском, Быстринском районах и Петропавловске-Камчатском — пепловое облако простирается на 500 км к северо-западу от места извержения и продолжает распространяться. Чтобы оценить дальнейшее поведение вулкана, специалистам необходимо исследовать купол Шивелуча, однако видеонаблюдения затруднены в связи с непогодой.