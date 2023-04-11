Реклама
Прямой эфир
Мир
Forbes сообщил о возможном прекращении сотрудничества ОАЭ и США
Общество
Вулканолог исключил мощные извержения Шивелуча в ближайшие десятилетия
Мир
Эксперт оценил значение предстоящего визита в Европу для Байдена
Экономика
Стоимость биткоина превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года
Мир
В МИД Белоруссии раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН
Наука и техника
В России разработали систему аварийного оповещения для малой авиации
Здоровье
Гастроэнтеролог посоветовал съедать не более 3–4 яиц в день в Пасху
Мир
В Ливии понадеялись на укрепление связей с Россией
Общество
Извержение Шивелуча спровоцировало сильнейший пеплопад за 60 лет
Общество
Электроснабжение в двух поселках Камчатки нарушено из-за пеплопада
Общество
Спасатели выдвинулись в присыпанный пеплом Усть-Камчатский район
Мир
WP узнала о сомнениях США в успехе контрнаступления Украины
Мир
Экс-аналитик ЦРУ назвал утечку документов Пентагона делом рук «диссидента»

Вулканолог исключил мощные извержения Шивелуча в ближайшие десятилетия

Вулканолог Демянчук спрогнозировал, что новых мощных извержений Шивелуча не будет еще несколько десятилетий
0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Такого мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, повлекшего столь сильный пеплопад, как в ночь на 11 апреля, не повторится в ближайшие десятилетия. Об этом ТАСС рассказал руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

«Извержение завершилось — основная фаза, больше такого не будет десятки лет. Если что-то будет, то слабое. Такого, какое было ночью, не будет. Это извержение вулкана Шивелуч первое такое сильное в этом столетии», — отметил он.

По словам Демянчука, в прошлый раз сильное извержение Шивелуча фиксировалось в 2005-м, когда пирокластический поток, представляющий собой смесь камней, пепла и газов, прошел расстояние в 25 км.

Он добавил, что сейчас предстоит еще выяснить, перекрыли ли пирокластические потоки дорогу на Усть-Камчатск и за Шивелуч — на полигон Кура. По мнению специалиста, пожаров опасаться не стоит, тем более учитывая, что сейчас снег.

Вулканолог рассказал также, что андезитовая лава Шивелуча насыщена газом, происходят взрывы, порой выжимаются очень вязкие потоки. Характер этого вулкана непредсказуем. При этом извержения специалисты ждали порядка девяти месяцев.

Дурная лава: каких последствий ждать от извержений на Камчатке
Почему ученые называют вулканы полуострова экологически чистыми

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. Несмотря на то что сейсмологи ожидали извержения и на протяжении года вели активную подготовку, данное событие сопряжено с большим риском.

В распоряжении «Известий» оказались кадры момента извержения вулкана, которое сопровождается грохотом. На видео, снятом в одном из населенных пунктов края, слышны сильные раскаты.

Для оказания помощи населению в Усть-Камчатский район отправились представители экстренных служб с 7 тыс. одноразовых масок для защиты органов дыхания. Спасатели будут помогать тем, кто оказался в пути в момент начала пеплопада. В настоящее время для местных жителей работают горячие линии, по которым можно получить необходимую информацию.

В результате извержения вулкана поселок Ключи Усть-Камчатского района накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад. Слой пепла составляет около 8,5 см, при этом вулканическая активность продолжается.

По последним данным, пепловое облако, образовавшееся в результате извержения вулкана, распространилось на 500 км на северо-запад.

Директор регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров призвал в ближайшие сутки воздержаться от поездок по трассе Ключи – Усть-Камчатск из-за большого количества пепла в воздухе, а также предупредил о риске перемывания трассы селевым потоком.

Кроме того, сообщалось, что из-за пеплопада произошло отключение электроснабжения в селе Майском, а также нарушилось электроснабжение в Козыревске. Как рассказал один из местных жителей, в результате пеплопада вышла из строя электростанция.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023