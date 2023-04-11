Вулканолог исключил мощные извержения Шивелуча в ближайшие десятилетия

Такого мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, повлекшего столь сильный пеплопад, как в ночь на 11 апреля, не повторится в ближайшие десятилетия. Об этом ТАСС рассказал руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

«Извержение завершилось — основная фаза, больше такого не будет десятки лет. Если что-то будет, то слабое. Такого, какое было ночью, не будет. Это извержение вулкана Шивелуч первое такое сильное в этом столетии», — отметил он.

По словам Демянчука, в прошлый раз сильное извержение Шивелуча фиксировалось в 2005-м, когда пирокластический поток, представляющий собой смесь камней, пепла и газов, прошел расстояние в 25 км.

Он добавил, что сейчас предстоит еще выяснить, перекрыли ли пирокластические потоки дорогу на Усть-Камчатск и за Шивелуч — на полигон Кура. По мнению специалиста, пожаров опасаться не стоит, тем более учитывая, что сейчас снег.

Вулканолог рассказал также, что андезитовая лава Шивелуча насыщена газом, происходят взрывы, порой выжимаются очень вязкие потоки. Характер этого вулкана непредсказуем. При этом извержения специалисты ждали порядка девяти месяцев.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. Несмотря на то что сейсмологи ожидали извержения и на протяжении года вели активную подготовку, данное событие сопряжено с большим риском.

В распоряжении «Известий» оказались кадры момента извержения вулкана, которое сопровождается грохотом. На видео, снятом в одном из населенных пунктов края, слышны сильные раскаты.

Для оказания помощи населению в Усть-Камчатский район отправились представители экстренных служб с 7 тыс. одноразовых масок для защиты органов дыхания. Спасатели будут помогать тем, кто оказался в пути в момент начала пеплопада. В настоящее время для местных жителей работают горячие линии, по которым можно получить необходимую информацию.

В результате извержения вулкана поселок Ключи Усть-Камчатского района накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад. Слой пепла составляет около 8,5 см, при этом вулканическая активность продолжается.

По последним данным, пепловое облако, образовавшееся в результате извержения вулкана, распространилось на 500 км на северо-запад.

Директор регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров призвал в ближайшие сутки воздержаться от поездок по трассе Ключи – Усть-Камчатск из-за большого количества пепла в воздухе, а также предупредил о риске перемывания трассы селевым потоком.

Кроме того, сообщалось, что из-за пеплопада произошло отключение электроснабжения в селе Майском, а также нарушилось электроснабжение в Козыревске. Как рассказал один из местных жителей, в результате пеплопада вышла из строя электростанция.