Вулканический пепел обрушился на Усть-Камчатский район

Вулканический пепел обрушился на несколько поселков Усть-Камчатского муниципального района после выброса из вулкана Шивелуч рано утром во вторник, 11 апреля. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на ГУ МЧС.

Выпадение пепла зафиксировали в селе Майское, поселках Ключи и Козыревск. В последних двух отменили занятия в школах и детсадах.

Вулкану Шивелуч присвоили красный код авиационной опасности, из-за чего авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов по данному маршруту.

Также МЧС рекомендует жителям не посещать вулканы Шивелуч и Безымянный в связи с активностью исполинов, сопровождающейся пепловыми выбросами.

Ранее, 11 апреля, в Усть-Камчатский район отправились спасатели для оказания помощи населению после извержения вулкана Шивелуч. Отмечалось, что из-за пеплопада было принято решение закрыть дорогу от поворота на село Эссо в сторону Ключей и Усть-Камчатска.