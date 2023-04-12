Выброс на 8 тыс. м произошел на камчатском вулкане Шивелуч

На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч. Высота пеплового выброса достигла 8 тыс. м. Об этом 12 апреля сообщил Telegram-канал камчатского филиала Геофизической службы РАН.

«12 апреля 2023 года, 07:40 (11 апреля 22:40 мск. — Ред.). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 8 тыс. м над уровнем моря», — говорится в сообщении службы.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. Несмотря на то что сейсмологи ожидали извержения и на протяжении года вели активную подготовку, данное событие сопряжено с большим риском. Угрозу представляют, в частности, высокое содержание пепла в воздухе, а также сход грязи и вулканических пород.

Вулканический пепел обрушился на несколько поселков Усть-Камчатского муниципального района. Выпадение пепла зафиксировали в селе Майское, поселках Ключи и Козыревск. В последних двух отменили занятия в школах и детсадах.

По данным сейсмологов, пеплопад оказался самым масштабным за последние 60 лет. В районе извержения начались работы по ликвидации последствий стихии.

«Роскосмос» снял со спутника последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. На них видно, как облако пепла распространяется по окрестностям.