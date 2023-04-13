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МЧС вывезли 960 кубометров пепла из поселка Ключи после извержения Шивелуча

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Фото: РИА Новости/Юрий Демянчук
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После извержения вулкана Шивелуч, который расположен на Камчатке, из поселка Ключи было вывезено около 960 кубометров пепла. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Отмечается, что автоколонна Камчатского спасательного центра МЧС России прибыла в Усть-Камчатский район для оказания помощи местным жителям в вывозе пепла с территории социально значимых объектов. Прежде это осуществлялось силами подрядных организаций.

«К настоящему моменту из поселка вывезено 960 кубометров пепла. В населенных пунктах, пострадавших от пеплопада в результате извержения вулкана Шивелуч, продолжается работа по ликвидации последствий. Организован подвоз воды населению, работают пункты выдачи одноразовых медицинских масок, в течение дня краевые пожарные осуществили промывку фасадов здания и уборку территории районной больницы», — указано в сообщении.

Известно, что на месте работают сотрудники Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, сотрудники Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае (КГКУ «ЦОД»), а также группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и представители местной администрации.

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Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля. В ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

Позднее в Сети появилось видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. В нем показан ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 50 км от Шивелуча. Поселок засыпан вулканическим пеплом, его слой составляет несколько сантиметров.

12 апреля директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предположил, что активная фаза извержения Шивелуча закончилась, далее оно продолжится в меньших масштабах. По словам ученого, пепел будет находиться в атмосфере продолжительное время и постепенно оседать. Озеров также отметил, что извержение вулкана идет по хорошему сценарию.

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