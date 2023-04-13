МЧС вывезли 960 кубометров пепла из поселка Ключи после извержения Шивелуча

После извержения вулкана Шивелуч, который расположен на Камчатке, из поселка Ключи было вывезено около 960 кубометров пепла. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Отмечается, что автоколонна Камчатского спасательного центра МЧС России прибыла в Усть-Камчатский район для оказания помощи местным жителям в вывозе пепла с территории социально значимых объектов. Прежде это осуществлялось силами подрядных организаций.

«К настоящему моменту из поселка вывезено 960 кубометров пепла. В населенных пунктах, пострадавших от пеплопада в результате извержения вулкана Шивелуч, продолжается работа по ликвидации последствий. Организован подвоз воды населению, работают пункты выдачи одноразовых медицинских масок, в течение дня краевые пожарные осуществили промывку фасадов здания и уборку территории районной больницы», — указано в сообщении.

Известно, что на месте работают сотрудники Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, сотрудники Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае (КГКУ «ЦОД»), а также группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и представители местной администрации.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля. В ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

Позднее в Сети появилось видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. В нем показан ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 50 км от Шивелуча. Поселок засыпан вулканическим пеплом, его слой составляет несколько сантиметров.

12 апреля директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предположил, что активная фаза извержения Шивелуча закончилась, далее оно продолжится в меньших масштабах. По словам ученого, пепел будет находиться в атмосфере продолжительное время и постепенно оседать. Озеров также отметил, что извержение вулкана идет по хорошему сценарию.