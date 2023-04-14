Эколог рассказал о последствиях извержения вулкана Шивелуч

Эколог Юрий Шевчук 14 апреля рассказал «Известиям», что из-за извержения вулкана Шивелуч на Камчатке могут пройти кислые дожди.

«Шивелуч постоянно выделял какие-то газы, что может вызвать кислые дожди на достаточно большом расстоянии от вулкана. Пепел поднялся в атмосферу, это затеняет солнце. Это в какой-то степень хорошо — меньше будет глобального потепления», — сказал он.

Как отметил эколог, слой пепла толщиной в 20 см — это много.

«Основной вред для экологии и людей — это вред от выпадения осадков, кислых дождей. Сера образует серную кислоту, соединяется в воздухе с водой и в виде осадков дождевых выпадает потом довольно на больших расстояниях», — рассказал Шевчук.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля. В ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

Главный специалист Всероссийского института минерального сырья, ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН Иван Махоткин предупредил, что извержение вулкана Шивелуч может отразиться на окружающей среде и вызвать похолодание.

12 апреля директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предположил, что активная фаза извержения Шивелуча закончилась, далее оно продолжится в меньших масштабах. По словам ученого, пепел будет находиться в атмосфере продолжительное время и постепенно оседать. Озеров также отметил, что извержение вулкана идет по хорошему сценарию.

ГУ МЧС по Камчатскому краю 13 апреля сообщило, что после извержения вулкана Шивелуч из поселка Ключи было вывезено около 960 кубометров пепла.