Реклама
Прямой эфир
Мир
В Общественной палате указали на потерю США влияния на Востоке
Общество
ГД приняла закон об отнесении новых регионов России к московской часовой зоне
Экономика
МИД Венгрии сообщил о продлении договора с «Газпромом» о поставках газа
Мир
Верховная рада запретила продажу фейерверков гражданским лицам
Экономика
Доля доллара в международных валютных резервах упала до минимума за 27 лет
Политика
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Схема движения транспорта изменится на Пасху в Москве
Экономика
Аналитики назвали ослабление рубля временным
Экономика
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году
Экономика
СМИ сообщили о первых поставках топлива из РФ в Иран по железной дороге
Происшествия
Более 20 полицейских из Ростова заподозрили в создании преступной группы
Мир
В ДНР заявили о большом количестве сдающихся в плен солдат ВСУ в районе Авдеевки
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

Вулканолог предупредил о возможном последствии извержения Шивелуча

Вулканолог Махоткин: извержение Шивелуча может привести к похолоданию
0
Фото: Global Look Press/kamgov.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Извержение вулкана Шивелуч может отразиться на окружающей среде и вызвать похолодание. Такое мнение главный специалист Всероссийского института минерального сырья, ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН Иван Махоткин высказал во вторник, 11 апреля.

«Массовое образование пепла, поднявшегося на высоту более 10 км, приводит к образованию «покрышки» из пепловых частиц, которые представляют собой стеклянные шарики, отражающие солнечные лучи, вследствие чего наступает похолодание. С другой стороны, пепел всегда плодороден для почвы»,— сказал он в беседе с RT.

Вулканолог уточнил, что есть извержение магматическое, а есть фреатомагматическое — когда помимо отделения газа из магмы происходит взаимодействие с ледниками, талыми водами или водой.

«Когда вода попадает в кратер с магмой, происходит фреатомагматический взрыв, происходит парообразование, и именно пар приводит к более интенсивному пеплообразованию», — объяснил он.

Дурная лава: каких последствий ждать от извержений на Камчатке
Почему ученые называют вулканы полуострова экологически чистыми

Ранее в этот день Шивелуч выбросил столб пепла высотой до 20 км, пишет Life.Ru. Вулканический пепел обрушился на несколько поселков Усть-Камчатского муниципального района после выброса из вулкана Шивелуч. Выпадение пепла зафиксировали в селе Майское, поселках Ключи и Козыревск, пишет «Ридус». В последних двух отменили занятия в школах и детсадах. МЧС рекомендует жителям не посещать вулканы Шивелуч и Безымянный в связи с активностью исполинов, сопровождающейся пепловыми выбросами.

В поселке Ключи Усть-Камчатского района начались работы по ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч. По данным сейсмологов, пеплопад в этом поселке оказался самым масштабным за последние 60 лет.

Извержение уже закончилось, но улицы населенного пункта всё еще покрыты толстым слоем осадков. Для расчистки пепла используется специализированная техника. Судя по кадрам с места событий, объем работ предстоит внушительный, однако закончить уборку необходимо в кратчайшие сроки. Горы пепла не только мешают нормально передвигаться, но и могут представлять угрозу здоровью людей.

В поселках Козыревск и Майское, пострадавших от пеплопада, было полностью восстановлено энергоснабжение. Несмотря на то что доступ к изоляторам поселковых линий электропередачи оказался затруднен из-за непогоды, энергетики смогли оперативно устранить все неполадки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023