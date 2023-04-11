Вулканолог предупредил о возможном последствии извержения Шивелуча

Извержение вулкана Шивелуч может отразиться на окружающей среде и вызвать похолодание. Такое мнение главный специалист Всероссийского института минерального сырья, ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН Иван Махоткин высказал во вторник, 11 апреля.

«Массовое образование пепла, поднявшегося на высоту более 10 км, приводит к образованию «покрышки» из пепловых частиц, которые представляют собой стеклянные шарики, отражающие солнечные лучи, вследствие чего наступает похолодание. С другой стороны, пепел всегда плодороден для почвы»,— сказал он в беседе с RT.

Вулканолог уточнил, что есть извержение магматическое, а есть фреатомагматическое — когда помимо отделения газа из магмы происходит взаимодействие с ледниками, талыми водами или водой.

«Когда вода попадает в кратер с магмой, происходит фреатомагматический взрыв, происходит парообразование, и именно пар приводит к более интенсивному пеплообразованию», — объяснил он.

Ранее в этот день Шивелуч выбросил столб пепла высотой до 20 км, пишет Life.Ru. Вулканический пепел обрушился на несколько поселков Усть-Камчатского муниципального района после выброса из вулкана Шивелуч. Выпадение пепла зафиксировали в селе Майское, поселках Ключи и Козыревск, пишет «Ридус». В последних двух отменили занятия в школах и детсадах. МЧС рекомендует жителям не посещать вулканы Шивелуч и Безымянный в связи с активностью исполинов, сопровождающейся пепловыми выбросами.

В поселке Ключи Усть-Камчатского района начались работы по ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч. По данным сейсмологов, пеплопад в этом поселке оказался самым масштабным за последние 60 лет.

Извержение уже закончилось, но улицы населенного пункта всё еще покрыты толстым слоем осадков. Для расчистки пепла используется специализированная техника. Судя по кадрам с места событий, объем работ предстоит внушительный, однако закончить уборку необходимо в кратчайшие сроки. Горы пепла не только мешают нормально передвигаться, но и могут представлять угрозу здоровью людей.

В поселках Козыревск и Майское, пострадавших от пеплопада, было полностью восстановлено энергоснабжение. Несмотря на то что доступ к изоляторам поселковых линий электропередачи оказался затруднен из-за непогоды, энергетики смогли оперативно устранить все неполадки.