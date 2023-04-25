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Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН

Президент Венесуэлы Мадуро назвал призывом к новому человечеству выступление Лаврова в ООН
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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом он заявил 24 апреля в ходе своей авторской программы «С Мадуро плюс» государственного телеканала Venezolana de Television.

«Я полностью поддерживаю все слова министра иностранных дел России в Совете Безопасности ООН. Он сказал чистую правду, мы присоединяемся к его заявлениям. Довольно мира высокомерия, хватит однополярного мира с гегемоном империализма США и их европейских вассалов», — сказал президент.

Также Мадуро поддержал заявление Лаврова о том, что никто не давал права Западу говорить от имени всего человечества. По его словам, западные страны выдают за коллективное мнение международного сообщества точку зрения США, Евросоюза (ЕС) и НАТО. Однако «никто не предоставлял им этого права».

Президент Венесуэлы подчеркнул, что международное сообщество состоит из 194 государств, а не из «кучки стран, которые со времен колониального господства страдают комплексом высокомерия».

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Почему мир подошел к опасной черте в международных отношениях

Ранее в этот день Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН заявил, что мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. По его словам, ситуация усугубляется тем, что США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений на поле боя.

Также в ходе заседания Лавров призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Он обратил внимание на то, что никто не позволял Западу говорить от имени всего человечества.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что прошедшее заседание СБ ООН наглядно продемонстрировало, какие государства настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем.

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