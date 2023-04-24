Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Происшествия
Женщина погибла в Запорожской области из-за обстрела ВСУ
Мир
Лавров призвал Запад уважать других членов мирового сообщества
Происшествия
Еще один упавший беспилотник обнаружен в Подмосковье
Политика
Кремль не приглашал иностранных лидеров на парад Победы 9 мая
Мир
Концерн Henkel заявил о возможном обратном выкупе активов в РФ через несколько лет
Мир
Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совбеза организации
Мир
Венгрия выступила против поставок оружия Украине
Мир
Вучич обвинил Запад в манипуляциях с Косово
Мир
Представитель Fly Dubai сообщил о столкновении самолета в Катманду с птицей
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Общество
В пресс-службе Внуково сообщили о штатной работе аэропорта
Происшествия
Конверт с неизвестным порошком доставили в посольство Франции в Москве

Лавров призвал Запад уважать других членов мирового сообщества

0
Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западному меньшинству стоит вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 24 апреля на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Лавров обратил внимание на то, что никто не позволял Западу говорить от имени всего человечества.

«Давайте будем называть вещи своими именами», — сказал он.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
Экс-премьер Украины Николай Азаров — о возможности диалога Москвы и Киева, дальнейших поставках западного оружия и коррупции в стране

Для участия в заседании Совета Безопасности международной организации Лавров прибыл ранее в этот день. Он вошел в здание ООН в сопровождении дипломатов, участников российской делегации.

За авиарейсом Лаврова из Москвы в Нью-Йорк следило в общей сложности около 3 млн человек.

Накануне Штаты отказали в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с Лавровым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что эти действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Как сообщил Лавров 24 января, куда бы он ни поехал, коллеги из западных стран пытаются помешать. По его словам, Запад старается также заставить принимающие российского министра государства вести себя в угоду США.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023