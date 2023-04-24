Лавров призвал Запад уважать других членов мирового сообщества

Западному меньшинству стоит вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 24 апреля на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Лавров обратил внимание на то, что никто не позволял Западу говорить от имени всего человечества.

«Давайте будем называть вещи своими именами», — сказал он.

Для участия в заседании Совета Безопасности международной организации Лавров прибыл ранее в этот день. Он вошел в здание ООН в сопровождении дипломатов, участников российской делегации.

За авиарейсом Лаврова из Москвы в Нью-Йорк следило в общей сложности около 3 млн человек.

Накануне Штаты отказали в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с Лавровым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что эти действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Как сообщил Лавров 24 января, куда бы он ни поехал, коллеги из западных стран пытаются помешать. По его словам, Запад старается также заставить принимающие российского министра государства вести себя в угоду США.