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Лавров заявил о помехах со стороны Запада его визитам в другие страны

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник, 24 января, заявил, что куда бы он ни отправился, коллеги из западных стран стараются оказать давление на принимающие его государства и заставить их вести себя в угоду США.

«Я не удивлен тем, что, куда бы ни поехал, наши западные коллеги пытаются как-то помешать <…>. Мы очень ценим и уважаем позицию всех наших партнеров, кто в таких ситуациях руководствуются не приказами от бывших колониальных империй и от тех, кто хочет доминировать сейчас, а законными национальными интересами», — подчеркнул российский министр на пресс-конференции с главой МИД Эсватини Тхули Дладлой.

Лавров находится там в рамках турне по странам Африки.

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Днем ранее глава российского МИДа заявил, что США, угрожая другим странам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии». Он добавил, что Вашингтон ничем не гнушается, угрожая в том числе политическим деятелям, счета которых находятся в американских банках, а также тем из них, чьи дети учатся в американских учебных заведениях.

Министр иностранных дел РФ обратил внимание на то, что конфликт, в который Запад вступил с Россией, уже не гибридный, а почти настоящий.

18 января Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, противостоявшего СССР. Также он заметил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».

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