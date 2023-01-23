Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР
Мир
Глава Евросовета назвал ближайшие недели решающими в ситуации на Украине
Спорт
Охранник на Australian Open попытался отобрать у фанатов сербский флаг
Общество
Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе
Армия
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Армия
ВС РФ уничтожили до 70 военных ВСУ и две РЛС на краснолиманском направлении
Мир
Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией
Мир
Ле Пен выступила против поставок тяжелых танков Киеву
Армия
Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине
Общество
Школьница получила 6,5 года колонии за убийство матери в Бердске
Сюжет:

Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией

0
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт, в который вступили западные страны с Россией, уже не гибридный, а почти настоящий. Об этом заявил 23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское», — заметил глава МИД РФ на пресс-конференции.

Лавров отметил, что уничтожалось всё, что было на Украине столетиями, — от языка до культуры. При этом людям еще и запрещают говорить на их родном языке, указал российский министр.

«Россия не считает себя врагом Запада»
Валдайская речь Владимира Путина — о неизбежной многополярности, самом важном десятилетии и угрозе ядерного конфликта

Ранее, 22 января, американская писательница Кейтлин Джонстоун выразила мнение, что противники России заблуждаются насчет природы своих взглядов. По словам писательницы, объективно неверно возлагать всю полноту ответственности за какие-либо события только на одно государство. То же самое относится к украинскому кризису, заключила она.

Тогда же британский стендап-комик и актер Рассел Бренд указал, что страны Запада способствуют существованию нацистского режима на Украине. Актер отметил, что Вторая мировая война была реальной войной, в которой США бок о бок с СССР сражались с нацистами. Однако в конфликте на Украине, судя по всему, США бок о бок сражаются с нацистами против России, отметил актер.

20 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против Российской Федерации на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО.

Ранее, 18 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки возрождения нацизма на Западе были всегда, однако их необходимо предавать «анафеме».

Тогда же Лавров указал, что США пытаются организовать коалицию для «окончательного решения «русского вопроса».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023