Конфликт, в который вступили западные страны с Россией, уже не гибридный, а почти настоящий. Об этом заявил 23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское», — заметил глава МИД РФ на пресс-конференции.

Лавров отметил, что уничтожалось всё, что было на Украине столетиями, — от языка до культуры. При этом людям еще и запрещают говорить на их родном языке, указал российский министр.

Ранее, 22 января, американская писательница Кейтлин Джонстоун выразила мнение, что противники России заблуждаются насчет природы своих взглядов. По словам писательницы, объективно неверно возлагать всю полноту ответственности за какие-либо события только на одно государство. То же самое относится к украинскому кризису, заключила она.

Тогда же британский стендап-комик и актер Рассел Бренд указал, что страны Запада способствуют существованию нацистского режима на Украине. Актер отметил, что Вторая мировая война была реальной войной, в которой США бок о бок с СССР сражались с нацистами. Однако в конфликте на Украине, судя по всему, США бок о бок сражаются с нацистами против России, отметил актер.

20 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против Российской Федерации на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО.

Ранее, 18 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки возрождения нацизма на Западе были всегда, однако их необходимо предавать «анафеме».

Тогда же Лавров указал, что США пытаются организовать коалицию для «окончательного решения «русского вопроса».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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