Страны Запада способствуют существованию нацистского режима на Украине. Об этом заявил британский стендап-комик и актер Рассел Бренд в прямом эфире на своем YouTube-канале.

«Вторая мировая — это реальная война, в которой мы бок о бок с СССР сражались с нацистами. В этой войне, судя по всему, мы бок о бок с нацистами сражаемся против России», ― отметил актер.

По словам Брэнда, в рядах украинской армии воюют нацистские батальоны, однако это неудобная информация для западных медиа. Также он отметил, что на Западе критикуют точку зрения, согласно которой причиной конфликта на Украине стало расширение НАТО.

Ранее, 18 января, президент России Владимир Путин заявил, что попытки возрождения нацизма на Западе были всегда, однако их необходимо предавать «анафеме».

Путин обратил внимание, что сегодня на Украине героизируют националиста Степана Бандеру, одного из основателей экстремистских ОУН-УПА (обе организации запрещены в РФ).

7 января американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что те, кто считает, что на Украине нет нацизма, занимаются самообманом. Также он назвал политический режим в Киеве марионеткой США.

В конце декабря 2022 года Путин заявил, что неонационалисты есть в любой стране, однако если в России с ними борются, то на Украине их возводят в ранг национальных героев. По его словам, Украина использует неонацистов для борьбы с Россией, и никто не замечает, что эта борьба «проводится с подоплекой фашизма».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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