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Путин указал на возведение на Украине националистов в ранг героев

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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Неонационалисты есть в любой стране, однако если в России с ними борются, то на Украине их возводят в ранг национальных героев. Об этом 21 декабря напомнил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны.

Глава государства указал, что Украина использует неонацистов для борьбы с Россией. Президент заявил, что никто не замечает, что эта борьба «проводится с подоплекой фашизма». И никто даже не смотрит на то, что люди на Украине ходят с нацистскими свастиками.

Россия же, в свою очередь, не могла оставаться безразличной в данной ситуации. И, в конце концов, стало очевидным, что столкновение с нацистскими силами, в том числе на Украине, произойдет, заявил президент.

«Вопрос был лишь в том, когда это произойдет. Боевые действия всегда связаны с потерями и трагедиями. Но, поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра», — отметил Путин.

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Ранее, 20 декабря, сообщалось, что пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля за его пост с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского с очередной наградой. Боррелю напомнили о поддержке Киевом нацисткой идеологии и предложили ему учредить «приз любителей нацизма».

26 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей и заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями. Глава МИД РФ подчеркнул, что приведшие к нынешней ситуации изменения на Украине произошли не без влияния внешних сил.

21 мая Минобороны РФ опубликовало видео, на котором можно было рассмотреть, что тела многих боевиков с комбината «Азовсталь», которые сдавались в плен российским военным, покрыты татуировками с нацистскими изображениями. Как пояснил «Известиям» значение рисунков доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрий Суржик, все эти символы являются «джентльменским набором» неонацистов: это и откровенные свастики, и эмблемы танковых дивизий СС, и кельтский крест, и голова Адама, или «Мертвая голова», в том виде, в котором она была на кокардах СС.

12 июля 2021 года Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» указал, что некоторые политические деятели Украины стремятся оправдать нацизм и решить конфликт в Донбассе военным путем. В ранг национальных героев там ставят Мазепу, который предавал всех по кругу, Петлюру, который за польское покровительство расплачивался украинскими землями, а также Бандеру, сотрудничавшего с нацистами, привел примеры российский лидер.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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