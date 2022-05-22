Эксперты раскрыли «Известиям» значение татуировок пленных «азовцев»

На видео Минобороны, опубликованном 21 мая, где боевики с комбината «Азовсталь» сдаются в плен, можно рассмотреть, что у многих из них тела покрыты татуировками с нацистскими изображениями. В интервью «Известиям» эксперты пояснили значение рисунков.

По словам доцента Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрия Суржика, все эти символы являются «джентельменским набором» неонацистов.

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«Здесь мы видим и откровенные свастики, и эмблемы танковых дивизий СС. Также видно кельтский крест. Голова Адама или «Мертвая голова» представлена здесь в таком виде, в котором она была на кокардах СС. Помимо этого, видны откровенно украинские националистические татуировки — приветствие «Слава Украине — героям слава», трезуб и соответствующие цвета флага, черные с красным. Видно и орла Вермахта, но внизу вместо свастики трезуб украинский. Видимо кто-то себя считает приемником той славы вермахта и пытается ее реализовать», — отметил он.

Кроме того, подчеркнул Суржик, присутствуют татуировки с языческими знаками и рунами, так называемое «черное солнце», и сатанинские символы.

Как указал военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад, в войсках СС использовали тату, подражающие языческим, древнегерманским или древнескандинавским символам. Те кинжалы и черепа, что были у немцев, сейчас есть и у боевиков украинской радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении которой в РФ возбуждены уголовные дела).

Чаще всего, указал специалист, встречается изображение рогатого козла: набивая его, украинские радикалы хотят выставить себя поклонниками Сатаны.

«Языческие символы они себе набивают, так как отрицают христианство. Они поддерживают культ дикой силы и насилия, именно звериные всевозможные культы. Вот их «волчий крюк» очень похож на свастику. Но в Скандинавии это символ безудержного повиновения и готовность выполнить любой приказ. «Азов» брал за образец батальоны СС», — заключил Широкорад.

Доцент кафедры истории и теории политики МГУ им. Ломоносова Александр Бубнов рассказал, что у «азовцев» несколько видов символов, но все они относятся к течению белого нацизма.

«Во-первых, это нацистский герб на шее, в который вписан украинский трезуб. Затем это самый известный символ белых расистов «1488», принадлежащий американскому ультраправому деятелю Дэвиду Лэйну. Также мы видим там несколько вариантов сатанинской символики, то есть это козлиная голова. Называется Бафомет. Это древний эзотерический символ, якобы ему еще поклонялись тамплиеры, но это полулегендарная история. В самом известном варианте голова вписана в пятиконечную звезду. Очевидно, что какая-то часть «азовцев» поклонники Сатаны», — заметил историк.

По мнению эксперта, в сознании боевиков смешались все ультраправые националистические идеологии, и считать таких людей здоровыми невозможно. Бубнов не исключил, что у них промыты мозги, многие просто «с ума сведены этой идеологией».

«Их даже не сдерживает набор христианских заповедей. Это страшно, как с помощью эзотерической чепухи из людей делают машин для убийств», — подытожил он.

Ранее, 11 мая, бывший французский военный Адриан Боке, который находился на территории Украины на протяжении нескольких недель в рамках гуманитарной миссии, рассказал, что находился буквально бок о бок с боевиками «Азова». Он подчеркнул, что его шокировало наличие у «азовцев» отличительных знаков на форме, повторяющих эмблемы нацистских захватчиков.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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