Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля за его пост с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского с очередной наградой, предложив ему учредить «приз любителей нацизма».

На прошлой неделе украинский президент был удостоен европейской премии имени Карла Великого за «борьбу за европейские ценности, свободу и демократию». К поздравлениям присоединился и глава евродипломатии, в связи с чем ему напомнили о поддержке Киевом нацисткой идеологии.

«Награждение нацистов! Черт возьми, 2022 год не перестает меня удивлять!» — возмутился Ninicri.

«Если то, за что борется Украина — это европейские ценности, то я не хочу быть частью этого коррумпированного и нацистского общества», — написал Jerry Melinn.

«Европейские ценности, такие как запрет религии, языка и всех оппозиционных партий, но повышение авторитета нацистов?» — задался вопросом Graham Lawrence.

«Украина далека от демократии и европейских ценностей. Те, кто предпочитают убийства дипломатии, должны быть в тюрьме», — добавила Brunella Capitani.

«Да, поздравляю с тем, что вы обманули европейский народ, сделали нас бедными и лишили нас энергии ради бесполезной войны. Переговоры были бы лучше», — указал Klaus Tulipan.

Раннее, 7 декабря, американский журнал Time назвал Зеленского человеком года и разместил его фотографию на обложку. При этом издание указало, что украинский лидер демонстрирует авторитаризм, отправляя за решетку политических оппонентов.

Между тем, как заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, опубликованном 16 декабря, дни правления Зеленского сочтены, поскольку он уже не обладает прежней властью и не в силах играть какую-либо роль в дальнейших событиях. По его словам, Вашингтон подготавливает почву для свержения украинского президента и замены его на более выгодного США человека — главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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