Народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал он в документальном фильме, показанном 26 ноября на телеканале «Россия 24».

Глава МИД РФ подчеркнул, что приведшие к нынешней ситуации изменения на Украине произошли не без влияния внешних сил.

«В плане не просто героизации нацистов, но в плане превращения нацизма в теорию и практику нынешней украинской власти», — пояснил Лавров.

Министр добавил, что Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин отметил, что на Украине поощряли возрождение неонацизма и прославляли Гитлера. При этом он указал на то, что «ядовитый неонацизм» есть во всем мире, включая Россию, однако в РФ нацистов преследуют, а на Украине возвеличивают.

До этого, 16 мая, Путин заявил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Он уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

8 мая бывший офицер ГДР, полковник флота Герцхард Маттес выразил мнение о том, что страны Запада способствовали развитию неонацизма на Украине и пытаются замалчивать многие факты о происходящем.

Путин, объявляя 24 февраля о начале спецоперации, заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что для этого Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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