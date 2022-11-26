Лавров заверил, что народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей
Народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал он в документальном фильме, показанном 26 ноября на телеканале «Россия 24».
Глава МИД РФ подчеркнул, что приведшие к нынешней ситуации изменения на Украине произошли не без влияния внешних сил.
«В плане не просто героизации нацистов, но в плане превращения нацизма в теорию и практику нынешней украинской власти», — пояснил Лавров.
Министр добавил, что Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире.
Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин отметил, что на Украине поощряли возрождение неонацизма и прославляли Гитлера. При этом он указал на то, что «ядовитый неонацизм» есть во всем мире, включая Россию, однако в РФ нацистов преследуют, а на Украине возвеличивают.
До этого, 16 мая, Путин заявил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Он уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.
8 мая бывший офицер ГДР, полковник флота Герцхард Маттес выразил мнение о том, что страны Запада способствовали развитию неонацизма на Украине и пытаются замалчивать многие факты о происходящем.
Путин, объявляя 24 февраля о начале спецоперации, заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что для этого Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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