Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей с Арменией
Общество
В МАГАТЭ предупредили о последствиях удара по хранилищу отработанного топлива на ЗАЭС
Мир
Лавров заверил, что народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей
Общество
По подозрению в тройном убийстве в Подмосковье задержан подросток
Мир
Японцев предупредили о высокой цене за отказ от нефти из России
Спорт
Саудовский принц подарил каждому футболисту сборной Rolls-Royce за матч с Аргентиной
Мир
Захарова высмеяла заявление Польши о пропаже второй «упавшей» в стране ракеты
Мир
Россия поднялась на четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Мир
Токаев назначил выборы в верхнюю палату парламента Казахстана на 14 января
Мир
Издание 19FortyFive сообщило о подготовке России к конфликту в Арктике
Мир
СБУ провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии
Общество
Организатор ячейки «Свидетелей Иеговы» на Урале получил условный срок
Сюжет:

Лавров заверил, что народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей

Глава МИД России Лавров заявил, что народ Украины избавят от неонацистских правителей
0
Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Metzel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Они герои по-настоящему»
Как прошла встреча Владимира Путина с матерями участников СВО

«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал он в документальном фильме, показанном 26 ноября на телеканале «Россия 24».

Глава МИД РФ подчеркнул, что приведшие к нынешней ситуации изменения на Украине произошли не без влияния внешних сил.

«В плане не просто героизации нацистов, но в плане превращения нацизма в теорию и практику нынешней украинской власти», — пояснил Лавров.

Министр добавил, что Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин отметил, что на Украине поощряли возрождение неонацизма и прославляли Гитлера. При этом он указал на то, что «ядовитый неонацизм» есть во всем мире, включая Россию, однако в РФ нацистов преследуют, а на Украине возвеличивают.

До этого, 16 мая, Путин заявил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Он уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

8 мая бывший офицер ГДР, полковник флота Герцхард Маттес выразил мнение о том, что страны Запада способствовали развитию неонацизма на Украине и пытаются замалчивать многие факты о происходящем.

Путин, объявляя 24 февраля о начале спецоперации, заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что для этого Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022