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Путин заявил о возвеличивании Украиной неонацизма на национальный уровень

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Фото: РИА Новости
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На Украине возвеличивали возрождение неонацизма и прославляли Адольфа Гитлера, а также пытались «подправить историю». Об этом заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Может быть и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части. Если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами. Если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях», — указал президент РФ.

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Путин также указал, что «ядовитый неонацизм» есть во всем мире, включая Россию, однако в РФ нацистов преследуют, а на Украине возвеличивают.

4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасным поддержку Евросоюзом киевского режима, который разрешает нацистам ходить со своей символикой и устраивать факельные шествия. Он добавил, что причиной этому является «короткая память» европейцев.

16 мая Путин отметил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Он уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако, по его словам, только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

8 мая бывший офицер ГДР, полковник флота Герцхард Маттес выразил мнение о том, что страны Запада способствовали развитию неонацизма на Украине и пытаются замалчивать многие факты о происходящем.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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