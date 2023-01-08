Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг 7 января заявил, что те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, занимаются самообманом.

«Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое», — написал Янг в своем Twitter-аккаунте.

Ранее, 21 декабря, президент РФ Владимир Путин сказал, что неонационалисты есть в любой стране, однако если в России с ними борются, то на Украине их возводят в ранг национальных героев. По его словам, никто даже не смотрит на то, что украинцы ходят с нацистскими свастиками.

20 декабря сообщалось, что пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля за его пост с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского с очередной наградой. Боррелю напомнили о поддержке Киевом нацисткой идеологии и предложили ему учредить «приз любителей нацизма».

До этого, 26 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей и заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями. Глава МИД РФ подчеркнул, что приведшие к нынешней ситуации изменения на Украине произошли не без влияния внешних сил.