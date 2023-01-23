Противники России заблуждаются насчет природы своих взглядов. Таким мнением в воскресенье, 22 января, поделилась американская писательница Кейтлин Джонстоун.

«Если вы объясняете свою антипатию к России тем, что вы антиимпериалист, но при этом игнорируете участие американской империи в развязывании и эскалации конфликта, вы лжец», — написала она в своем Twitter.

Джонстоун подчеркнула, что антироссийские настроения являются результатом империалистического влияния США на общественное мнение. По словам писательницы, объективно неверно возлагать всю полноту ответственности за какие-либо события только на одно государство. То же самое относится к украинскому кризису, заключила она.

Ранее в этот день экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США Президент Джо Байден может остановить конфликт на Украине одним звонком, однако, по всей видимости, Вашингтон этого не хочет.

20 января Макгрегор указал, что США своими действиями на Украине повышают вероятность столкновения с Россией, что является безумием. По его мнению, поставки оружия Киеву не изменят исхода конфликта и Вашингтон только сыплет соль на рану.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что риторика официальных лиц США становится всё более воинственной. Дипломат добавил, что американские СМИ поддерживают настрой администрации своей страны, оправдывая возможные атаки Киева на российский Крым.

Еще в начале декабря президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

24 февраля 2022 года РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.