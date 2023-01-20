В США назвали безумием вмешательство в конфликт на Украине

США своими действиями на Украине повышают вероятность столкновения с Россией, что является безумием. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, поставки оружия Киеву не изменят исхода конфликта и Вашингтон «сыплет соль на рану». Он также указал на то, что США не только хотят добиться смены режима в России, но и уничтожить ее как государство. Макгрегор подчеркнул, что попытка Соединенных Штатов вмешаться в украинский конфликт может привести к ядерным ударам с обеих сторон.

«Это всегда было моим худшим кошмаром. Меня волнует, что при описанных нами обстоятельствах, когда военная мощь Украины попросту рухнет, а правительство утратит способность к руководству, мы попытаемся каким-то образом вмешаться. И это вмешательство ускорит столкновение с русскими, которое мы проиграем», — добавил полковник в отставке.

Ранее 20 января Пентагон сообщил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере $2,5 млрд. В него войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

В тот же день подполковник армии США Дэниел Дэвис в отставке заявил, что поставки НАТО вооружения Украине не изменят ход конфликта. Он отметил, что любому вооружению нужны квалифицированные операторы и экипажи, а также хорошее снабжение.

17 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение Вашингтона продолжать поставки оружия Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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