Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Токаев обсудили взаимодействие в энергетической сфере
Политика
К началу выборов все избиркомы в новых регионах РФ подключат к ГАС «Выборы»
Мир
Финляндия отправит Украине пакет военной помощи на сумму более €400 млн
Политика
В ЦИК сообщили о трудностях для россиян на выборах в недружественных странах
Армия
Силы РФ освободили Клещеевку под Артемовском в ДНР
Мир
В США заявили о невозможности изменить ход конфликта поставками оружия Киеву
Мир
Глава МАГАТЭ указал на сложности в переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Россия и Пакистан договорились о поставках нефти и нефтепродуктов
Мир
В СМИ заявили о желании НАТО повторить Вторую мировую после призыва усилить помощь Киеву
Происшествия
Схрон с взрывчаткой и гранатометами найден в Мелитополе
Мир
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Мир
Как минимум 20 человек погибли при сходе лавины в Китае
Сюжет:

В США заявили о невозможности изменить ход конфликта поставками оружия Киеву

Экс-подполковник армии США Дэвис: поставки оружия НАТО Киеву не помогут изменить ход конфликта
0
Фото: Global Look Press/Sgt. Lianne Hirano
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки НАТО вооружений Киеву не помогут изменить ход конфликта. Об этом в пятницу, 20 января, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в отставке в статье для 19FortyFive.

НАТО и порешили: альянс анонсировал новые поставки оружия Киеву
Есть ли у стран блока вооружения, способные переломить ситуацию, и как подобные решения влияют на перспективы переговорного процесса

«Интуитивно кажется, что если Запад предоставит Киеву те же самые современные системы вооружения, которые использует НАТО, то силы [президента Украины Владимира] Зеленского компенсируют потери», — говорится в материале.

Однако, по мнению автора, создание боевой мощи — это больше чем внедрение даже действительно хорошего и современного оружия. Дэвис отметил, что многие приравнивают «реальность», изображенную в видеоигре Call of Duty, к тому, как всё работает в реальном бою.

«В видеоигре человек просто «получает» военное снаряжение или транспортные средства, а затем обладает полной боеспособностью этого комплекта. <...> Настоящий бой не такой», — подчеркнул он.

Подполковник заявил, что вооружения обеспечивают максимальную производительность только в том случае, если пользующиеся ими полностью обучены и опытны. Кроме того, даже при наличии квалифицированных операторов и экипажей машины должны снабжаться достаточным количеством топлива и боеприпасов, регулярно обслуживаться и профессионально использоваться, подчеркнул Дэвис.

Ранее в этот день Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Отмечалось, что в новый пакет войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

Тогда же участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич также заявил «Известиям», что отправляемое западными странами оружие Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте. По его словам, НАТО мало волнуют жизни украинцев, так что поставки вооружений продолжатся, чтобы продлить конфликт.

17 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 10 января, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что Европейский союз и НАТО должны увеличить помощь Украине. Киеву уже совокупно выделено €50 млрд, отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023