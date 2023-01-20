В США заявили о невозможности изменить ход конфликта поставками оружия Киеву

Поставки НАТО вооружений Киеву не помогут изменить ход конфликта. Об этом в пятницу, 20 января, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в отставке в статье для 19FortyFive.

«Интуитивно кажется, что если Запад предоставит Киеву те же самые современные системы вооружения, которые использует НАТО, то силы [президента Украины Владимира] Зеленского компенсируют потери», — говорится в материале.

Однако, по мнению автора, создание боевой мощи — это больше чем внедрение даже действительно хорошего и современного оружия. Дэвис отметил, что многие приравнивают «реальность», изображенную в видеоигре Call of Duty, к тому, как всё работает в реальном бою.

«В видеоигре человек просто «получает» военное снаряжение или транспортные средства, а затем обладает полной боеспособностью этого комплекта. <...> Настоящий бой не такой», — подчеркнул он.

Подполковник заявил, что вооружения обеспечивают максимальную производительность только в том случае, если пользующиеся ими полностью обучены и опытны. Кроме того, даже при наличии квалифицированных операторов и экипажей машины должны снабжаться достаточным количеством топлива и боеприпасов, регулярно обслуживаться и профессионально использоваться, подчеркнул Дэвис.

Ранее в этот день Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Отмечалось, что в новый пакет войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

Тогда же участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич также заявил «Известиям», что отправляемое западными странами оружие Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте. По его словам, НАТО мало волнуют жизни украинцев, так что поставки вооружений продолжатся, чтобы продлить конфликт.

17 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 10 января, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что Европейский союз и НАТО должны увеличить помощь Украине. Киеву уже совокупно выделено €50 млрд, отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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