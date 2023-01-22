Президент США Джо Байден может остановить конфликт на Украине одним звонком, так как Белый дом его, по сути, и спонсирует. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

По мнению Макгрегора, президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельной фигурой. Он указал на то, что Вашингтон вложил в Киев настолько много денег, что уже создается ощущение, что это американский штат, а не независимое государство.

«Американцы могут остановить эскалацию в любой момент, когда захотят. Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, то это одним телефонным звонком будет сделано. Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американский военный также отметил, что, судя по всему, Вашингтон пока не хочет остановить этот конфликт.

20 января Макгрегор указал, что США своими действиями на Украине повышают вероятность столкновения с Россией, что является безумием. По его мнению, поставки оружия Киеву не изменят исхода конфликта и Вашингтон только сыплет соль на рану.

Между тем 16 января бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скжипчак признал неминуемую победу России в конфликте на Украине и на этом фоне призвал мобилизовать украинских беженцев. Он отметил, что даже 100 поставленных Западом Киеву танков не смогут изменить ситуацию, так как у российских войск кратное преимущество перед украинской армией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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