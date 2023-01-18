В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев из-за явных успехов РФ на фронте

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак признал неминуемую победу России в конфликте на Украине и на этом фоне призвал мобилизовать украинских беженцев. На эту тему он высказался 16 января в интервью польскому интернет-изданию wPolityce.

«Россия добьется своего, она наращивает преимущество. ‹...› Запад не в состоянии помочь Украине настолько, чтобы создать военный потенциал, превосходящий российский», — сказал Скжипчак.

Даже 100 поставленных Западом Киеву танков не смогут изменить ситуацию, у российских войск кратное преимущество перед украинской армией, указал он.

Между тем генерал-полковник призвал Запад перестать вооружать Украину «капельным методом». По его мнению, помощь Киеву уже должна носить «совершенно иной характер».

«Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучать тех граждан Украины, которые там находятся. Нужно мобилизовать, обучать и отправлять их на фронт, потому что Украине становится всё труднее», — отметил Скжипчак.

Он напомнил, что во Франции в начале 40-х годов прошлого века Варшава создала армию из эмигрантов и тех, кто бежал из страны после «сентябрьского поражения». Эти события в Польше называют «сентябрьской кампанией», когда 1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в страну и нанесла поражение польской армии, впоследствии была оккупирована территория западной части Польши. Численность созданной армии составила тогда около 80 тыс. человек. По мнению Скжипчака, повторить события прошлого в Польше можно и с украинцами.

«А почему бы не построить такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт? ‹...› Надо мобилизовать, призвать в армию и всё», — заключил он.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна.

13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить спецоперацию при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.

6 января офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Он объяснил это сложным и долгим процессом передачи западного вооружения Киеву.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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