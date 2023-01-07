Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ
Мир
Эрдоган заявил о готовности применить силу против Греции в случае нападения
Мир
На Украине проверят использование госимущества в Киево-Печерской лавре
Мир
Мирошник предупредил об опасности для священников и прихожан УПЦ на Украине
Происшествия
Украинские войска в пятый раз за текущие сутки обстреляли Донецк
Спорт
Норвежский лыжник Клебо побил рекорд Устюгова и Большунова на этапах «Тур де Ски»
Мир
В США предостерегли банки от слишком жесткого соблюдения санкций
Общество
Ушел из жизни почетный член исполкома РССС Борис Акишин
Культура
Рэперы 50 Cent и Эминем начали работу над сериалом по фильму «Восьмая миля»
Мир
Украинский посол указал на огромные потери в живой силе ВСУ
Мир
Медведев карикатурой оценил выборы нового спикера палаты представителей США
Мир
В португальском городе Порту произошло наводнение
Сюжет:

Американский экс-разведчик заявил о проигрыше Киева до поставок нового оружия

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Такое мнение выразил 6 января офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Отдел боевой техники: как СВО изменила мировой рынок вооружений
И почему санкции оказали на российский экспорт разноплановый эффект

«К несчастью для Украины и остальных (западных стран. — Ред.), России не нужно ждать. <...> Москва будет готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от фазы презентации в PowerPoint к внедрению на Украине», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер пояснил, что процесс передачи западного вооружения Киеву является сложным. Он рассказал, что прежде чем оно попадет на Украину, оружие нужно вывезти со складов и привести в рабочее состояние.

Однако даже после того, как оружие будет поставлено, нужно будет сначала обучить украинских военнослужащих им управлять, что тоже занимает не так уж и мало времени. И только после этого западное оружие может быть приведено в действие на поле боя.

«Оружие не появится на поле боя раньше апреля, мая или июня», — подытожил он.

5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев, оно будет проходить на территории ФРГ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023