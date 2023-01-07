Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Такое мнение выразил 6 января офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

«К несчастью для Украины и остальных (западных стран. — Ред.), России не нужно ждать. <...> Москва будет готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от фазы презентации в PowerPoint к внедрению на Украине», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер пояснил, что процесс передачи западного вооружения Киеву является сложным. Он рассказал, что прежде чем оно попадет на Украину, оружие нужно вывезти со складов и привести в рабочее состояние.

Однако даже после того, как оружие будет поставлено, нужно будет сначала обучить украинских военнослужащих им управлять, что тоже занимает не так уж и мало времени. И только после этого западное оружие может быть приведено в действие на поле боя.

«Оружие не появится на поле боя раньше апреля, мая или июня», — подытожил он.

5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев, оно будет проходить на территории ФРГ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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