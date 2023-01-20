Антонов обвинил Запад в развязывании гибридной войны против России

США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО. Об этом в пятницу, 20 января, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории», — сообщил он журналистам.

Также Антонов отметил, что США заставляют партнеров по НАТО финансировать «ренессанс американского ВПК» в том объеме, которого не видели даже в годы холодной войны.

Как подчеркнул российский посол, Москва неоднократно предупреждала США, что взятый ими курс по нанесению стратегического поражения России ведет мир к катастрофическому сценарию.

Кроме того, Антонов прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Россия использует опасную и безрассудную риторику в ядерной сфере. По его словам, никто из российского руководства не выступал с угрозами применения ядерного оружия.

«Откровенно говоря, нас давно перестали удивлять пустопорожние и безответственные утверждения о том, что наша страна якобы угрожает применением ядерного оружия. Никто в российском политическом и военном руководстве никогда не высказывался подобным образом. В данном вопросе мы исходим из совместного заявления президентов России и США от 2021 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот принцип был подтвержден в рамках ядерной «пятерки» в январе 2022 года», — сказал посол.

Накануне Антонов заявил, что риторика официальных лиц США становится всё более и более воинственной. Дипломат добавил, что американские СМИ поддерживают настрой администрации своей страны, оправдывая возможные атаки Киева на российский Крым. Также дипломат указал на то, что армия РФ уничтожит любое поставляемое НАТО Украине оружие, а также выразил уверенность, что Россия ответит на удары по своей территории.

Ранее, 18 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что США объединяют европейские страны против России для окончательного решения «русского вопроса». Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, противостоявшего СССР.

15 января президент Хорватии Зоран Миланович уличил США и НАТО в ведении опосредованной войны с РФ через Украину. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув бессмысленность и отсутствие конечной цели рестрикций.

Издание Foreign Policy 12 декабря написало, что минобороны США прорабатывает оперативные планы на случай гипотетической войны с Россией, однако опасается, что на это может быть недостаточно боеприпасов из-за помощи Украине.

25 октября октябре Лавров заявил, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия.

До этого, 30 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что подлинными причинами гибридной войны против России являются алчность Запада и его желание сохранить свою власть в мире.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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