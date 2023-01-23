Лавров назвал угрозы США сотрудничающим с РФ странам переходом «красных линий»

Соединенные Штаты Америки, угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии». Об этом завил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор в Претории в понедельник, 23 января.

«США публично заявляют, что те, кто сотрудничают с Россией, пожалеют. Угрожая и оказывая давление, США, да и англичане тоже, переходят все «красные линии», — отметил министр иностранных дел России.

Лавров добавил, что Вашингтон «ничем не гнушается», угрожая в том числе политическим деятелям, счета которых находятся в американских банках, а также тем из них, чьи дети учатся в американских учебных заведениях.

В тот же день глава российского МИДа заявил, что конфликт, в который вступили западные страны с Россией, уже не гибридный, а почти настоящий.

20 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против Российской Федерации на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО.

Двумя днями ранее министр Лавров отметил, что США объединяют европейские страны против России для окончательного решения «русского вопроса».

Глава МИД РФ сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, противостоявшего СССР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.