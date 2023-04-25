Захарова оценила заседание Совбеза ООН под председательством Лаврова

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова наглядно демонстрирует, какие государства настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем. Об этом 24 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всем стало всё понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить уже даже не шоу, а балаган», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Как отметила Захарова, это можно увидеть по качеству выступлений. Она объяснила, что кто-то ратует за обсуждение насущных вопросов, которые требуют коллективных подходов, а кто-то выступает за использование «пиара с какими-то странными совершенно заходами», которые не соответствуют потребностям международного сообщества.

Ранее в этот день Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании СБ международной организации. В ходе заседания он призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

После встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Лавров сообщил, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки.

Министр отметил, что Гутерриш рассказал об усилиях, которые он предпринимает, чтобы максимально продвинуть российскую часть зерновой сделки. Однако, по словам Лаврова, прогресс «не очень сильно заметен».