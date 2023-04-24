Лавров не увидел прогресса в реализации Западом российской части зерновой сделки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 24 апреля сообщил, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки.

Он отметил, что встреча продолжалась больше часа. В ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня. Также, по словам Лаврова, Гутерриш уделил внимание перспективам дальнейшей реализации зерновой сделки «в контексте его собственного предложения». В его рамках подразумевается содействие вывозу зерна из украинских портов и обязательство перед РФ «снятии препон», созданных западными странами на пути экспорта зерновых, включая, пшеницу, и удобрения.

Как сообщил министр, Гутерриш рассказал об усилиях, которые он предпринимает, чтобы максимально продвинуть российскую часть зерновой сделки. Однако прогресс «не очень сильно заметен». Гутерриш передал Лаврову свои идеи в виде письма, в котором изложены возможные варианты, «как действовать дальше».

«Пока мы <...> не видим желания западных стран по-настоящему выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы генерального секретаря о пакетном подходе к экспорту сельхозпродуктов из Украины и Российской Федерации», — сказал Лавров по итогам встречи.

Однако, как подчеркнул глава МИД РФ, Москва изучит идеи, переданные Гутерришем.

Ранее в этот день в этот день Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совета Безопасности (СБ) международной организации. Он примет участие в одном из центральных мероприятий председательства РФ в СБ ООН — открытых дебатах на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Кроме того, состоялись переговоры Лаврова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Предполагалось, что будут затронуты тема зерновой сделки, а также позиция ООН в отношении конфликта на Украине.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в реализации зерновой сделки. Он также передал главе МИД РФ письмо для российского лидера Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки.

23 апреля министры сельского хозяйства стран «Большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и заявили, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Министры подчеркнули, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

При этом представители G7 вновь выступили с обвинениями в адрес России, отметив, что Москва якобы «использует продовольствие как меру дестабилизации и инструмент для геополитического принуждения». Отмечалось, что разработка ограничений против РФ продолжится, но новые санкции не затронут вопросы продовольствия и удобрений.

До этого, 18 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что в ситуации с зерновой сделкой в настоящее время нет никакого движения, усилия прилагаются, но в контексте меморандума они пока не приносят результатов для России. По его словам, ожидается, что ситуация вокруг зерновой сделки будет обсуждаться в ходе встречи Лаврова и Гутерриша.

14 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.