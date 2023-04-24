Лавров заявил о более опасном состоянии мира, чем в холодную войну

Мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации 24 апреля.

«Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте. <...> Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность», — отметил глава МИДа.

Лавров объяснил это финансово-экономической агрессией Запада, которая разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений на поле боя. Министр указал, что, продвигая свои правила на международной арене, они душат демократию «у себя дома».

Глава МИД РФ призвал вернуться к истокам, что подразумевает соблюдение целей и принципов Устава ООН во всем их многообразии и взаимосвязи.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совета Безопасности. Ожидается, что состоятся переговоры Лаврова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе них могут затронуть тему зерновой сделки, а также позицию ООН в отношении конфликта на Украине.

Китайская газета Global Times 11 апреля писала, что попытки США сохранить гегемонию обречены на провал. Издание указало на тот факт, что вне зависимости от интересов Соединенных Штатов голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Об этом также свидетельствует начавшаяся дедолларизация.