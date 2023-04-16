Бойцов ВС РФ поздравили с праздником светлой Пасхи в зоне спецоперации

Служащие ВС РФ в перерыве между выполнением боевых задач спецоперации нашли время, чтобы отметить светлую Пасху. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«Праздник Пасхи — это самое великое торжество в жизни христианина, потому что если есть день Пасхи — есть воскресший Христос, есть воскресший Христос — есть наша христианская вера», — отметил полковой священник группировки «Отважные» иерей Роман Чебоненко.

Батюшка объезжает воинские части на своем передвижном храме, который оборудовали десантники из Свердловской области. В кузове автомобиля УАЗ СГР («буханка») есть все необходимые атрибуты как для проведения кратких богослужений, так и для полноценных литургий.

При встрече с российскими бойцами отец Роман проводит молитву. Он, как и все священнослужители, призывает к любви, заботе и миру. Сами военные благодарны православному духовенству за участие и поддержку.

В завершение участникам пасхальной службы на передовой раздали свежие куличи, которые предварительно освятил батюшка. Праздничное угощение приготовил армейский хлебзавод Центрального военного округа (ЦВО). Здесь трудятся служащие подразделений материально-технического обеспечения (МТО). С помощью современного оборудования они могут выпекать более трех тонн хлеба каждый день.

К Пасхе ассортимент завода немного изменился. Специалисты МТО изготовили несколько сотен куличей разной формы: традиционные круглые и «армейские» в виде буханки.

15 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что священники Русской православной церкви (РПЦ) активно помогают участникам спецоперации по защите Донбасса, обеспечивая им духовную поддержку. Некоторые батюшки и вовсе стремятся в самое пекло, однако их туда не пускает командование из соображений безопасности.

В ночь на 16 марта предстоятель РПЦ поздравил православных христиан с Пасхой.

Он признал, что сегодня в России и в мире происходят непростые события, умножающие скорби и страдания людей. В частности, патриарх упомянул о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Также он прокомментировал рост числа воцерквленных христиан, объяснив это тем, что в местах, где идут боевые действия, люди массово обращаются к вере.

Патриарх отдельно подчеркнул необходимость добиваться мира и призвал россиян и украинцев молиться за скорейшее урегулирование конфликта.