Патриарх Кирилл рассказал о работе священников в зоне СВО

Священники Русской православной церкви (РПЦ) стремятся быть деятельными участниками спецоперации по защите Донбасса. Об этом в ночь на 16 апреля заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Батюшки наши в атаку не идут, но они на самом переднем крае, они не в обозе отсиживаются», — подчеркнул он.

По словам патриарха, командование ВС РФ зачастую не соглашаются допускать священников на поле боя из опасений, что противник может открыть по ним огонь. Тем не менее, батюшки не оставляют российских военных, когда те нуждаются в духовной поддержке.

В ночь на воскресенье предстоятель РПЦ поздравил православных христиан с Пасхой.

Он признал, что сегодня в России и в мире происходят непростые события, умножающие скорби и страдания людей. В частности, патриарх упомянул о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Патриарх Кирилл прокомментировал рост числа воцерквленных христиан, объяснив это тем, что в местах, где идут боевые действия, люди массово обращаются к вере.

Он также призвал россиян и украинцев молиться за скорейшее урегулирование конфликта и восстановление мира между двумя братскими народами.

Самая масштабная пасхальная служба в России началась в столице. Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Глава государства традиционно встречает праздник Светлой Пасхи именно в этом соборе. Он приехал к полуночи, в тот момент, когда совершающий Божественную литургию патриарх Кирилл произносил торжественный возглас «Христос воскресе».