Совет ЛАГ проведет 16 апреля заседание по ситуации в Судане

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет 16 апреля заседание для обсуждения ситуации в Судане. Об этом 15 апреля сообщил МИД Египта в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Отмечается, что к проведению встречи призвали Египет и Саудовская Аравия.

«Арабская Республика Египет и Королевство Саудовская Аравия созвали проведение экстренного заседания на уровне постоянных представителей в Лиге арабских государств для обсуждения ситуации в Судане» — говорится в заявлении.

Согласно внутреннему порядку Совета ЛАГ, внеочередное заседание может быть созвано по запросу двух государств-членов.

Ранее в этот день армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных сил быстрого реагирования (SRF) около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

В районе республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Республики Судан, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы идут бои с использованием тяжелой техники.

Также стало известно, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о боях за штаб-квартиру ВВС страны.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что командование армии Судана отвергло проведение переговоров с отрядами Сил быстрого реагирования.

В свою очередь, главком ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования.

Как сообщила газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на Центральный комитет врачей, в результате вооруженных столкновений между армией и SRF на территории Судана погибли минимум 25 человек.

В посольстве России заявили, что обстановка в суданской столице Хартум, где происходят столкновения между армией и SRF, неспокойная. При этом в дипмиссии уточнили, что не располагают данными, есть ли среди россиян пострадавшие. 14 апреля армия Судана заявила о росте напряжения с Силами быстрого реагирования. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий. Однако военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.