Главком ВС Судана издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования

Главком ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования (SRF). Об этом 15 апреля заявила Служба общей безопасности страны.

«Главнокомандующий Вооруженными силами издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования», — говорится в Twitter-аккаунте службы.

Ранее в этот день армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

В районе республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Республики Судан, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы идут бои с использованием тяжелой техники.

Также стало известно, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о боях за штаб-квартиру ВВС страны.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что командование армии Судана отвергло проведение переговоров с отрядами сил быстрого реагирования.

В посольстве России заявили, что обстановка в суданской столице Хартум, где происходят столкновения между армией и SRF, неспокойная. При этом в дипмиссии уточнили, что не располагают данными, есть ли среди россиян пострадавшие. 14 апреля армия Судана заявила о росте напряжения с силами быстрого реагирования. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий. Однако военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.