Армия Судана отказалась от переговоров с силами быстрого реагирования

Командование армии Судана отвергло проведение переговоров с отрядами сил быстрого реагирования (SRF), с которыми 15 апреля произошли боевые столкновения. Об этом в этот день сообщил телеканал Al-Arabiya.

«Никакого диалога или договоренностей с силами быстрого реагирования не будет до прекращения ими беззаконий», — заявили в генштабе.

Ранее в этот день армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

В районе республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Республики Судан, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы идут бои с использованием тяжелой техники.

Также сообщалось, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о боях за штаб-квартиру ВВС страны.

Накануне, 14 апреля, армия Судана заявила о росте напряжения с силами быстрого реагирования и не исключила возникновения конфликта внутри страны. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий. Однако военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.