МИД России призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня

МИД России выражает серьезную обеспокоенность событиями в Судане и призывает к прекращению огня. Об этом 15 апреля говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путем переговоров», — подчеркнули в МИДе.

Там уточнили, что посольство России в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности. Пострадавших среди находящихся в Судане россиян нет.

По последней информации внешнеполитического ведомства, бои с использованием тяжелой техники идут в районе Республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Республики Судан, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы. Сообщается также, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума).

Ранее в этот день армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского двора. Суданские военно-воздушные силы начали операцию против сил быстрого реагирования (SRF).

СМИ сообщают, что также подразделения армии Судана и силы быстрого реагирования вступили в столкновение в районе штаб-квартиры ВВС к югу от Хартума.

Российский посол в Судане Андрей Черновол рекомендовал россиянам, находящимся в Хартуме, не покидать свои дома и не подходить к окнам.