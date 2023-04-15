В Судане сообщили о 25 погибших и 183 раненых в результате беспорядков

Жертвами вооруженных столкновений между армией и силами быстрого реагирования (SRF) на территории Судана стали минимум 25 человек. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Центральный комитет врачей.

«В результате кровопролитных столкновений погибли 25 человек и 183 получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день армия Судана сообщила об авиаударах по базам SRF около Хартума. Боестолкновения происходят в разных частях города, однако эпицентром беспорядков стали южные районы.

Бои с применением тяжелой техники ведутся около республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Судана, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге столицы.

Помимо этого, стало известно, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о противостоянии за штаб-квартиру ВВС страны.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что командование армии Судана отвергло проведение переговоров с отрядами Сил быстрого реагирования.

В свою очередь, главком ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан издал указ о роспуске SRF.

В посольстве РФ заявили, что обстановка в суданской столице Хартум неспокойная. При этом в дипмиссии уточнили, что не располагают данными, есть ли среди россиян пострадавшие.

14 апреля армия Судана заявила о росте напряжения с Силами быстрого реагирования. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий. В свою очередь военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.